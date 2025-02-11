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Düğün Eğlencesinde Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı

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İstanbul Başakşehir'de düğün eğlencesi sırasında havaya ateş açan 19 yaşındaki şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi, ancak serbest bırakıldı.

İstanbul Başakşehir'de düğün eğlencesinde havaya ateş açan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Altınşehir Koçak Sokak'ta meydana gelmişti. Düğün konvoyu için bir araya gelen gruptan bir kişi belinden çıkarttığı silahla havaya ateş açmıştı. Polisin yaptığı çalışmada şahsın Ö.Ç. (19) olduğu tespit edildi. Şüpheli dün olayda kullandığı kurusıkı tabancayla birlikte Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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