Düden Çayı'nda Erkek Cesedi Bulundu

Düden Çayı'nda Erkek Cesedi Bulundu
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Antalya'nın Kepez ilçesindeki Düden Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu. Piknik yapan bir vatandaşın yaptığı ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi ve cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Düden Çayı'nda erkek cesedi bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesindeki Düden Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 4722. Sokak yakınlarında Düden Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Düden Çayı kenarına piknik yapmaya giden bir vatandaş, yürüyüş sırasında çayın içinde otların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Çavşin Öztünç olduğu belirlendi. Olay yeri polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Öztünç'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FIRAT DEMİR - 3.Sayfa
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