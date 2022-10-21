Üye Girişi
Haberi Paylaş

Duble yolu bırakıp bakın nereden gitti

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi.

Sakarya'da duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Otomobilin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'da duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Otomobilin ilginç yolculuğu ise görenleri şaşırttı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title