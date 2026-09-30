Dubai-Tel Aviv seferini yapan ve "kaçırılma" kodu veren yolcu uçağı, Suudi Arabistan’ın Tabuk Havalimanı’na iniş yaptı. İsrail medyası, olayın "kaçırılma" değil, pilotlar arasında yaşanan "kavgadan" kaynaklandığını aktardı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dubai-Tel Aviv seferini yapan ve "kaçırılma" kodu veren yolcu uçağı, Suudi Arabistan’ın Tabuk Havalimanı’na iniş yaptı.
Dubai-Tel Aviv seferini yapan ve "kaçırılma" kodu veren yolcu uçağı, Suudi Arabistan'ın Tabuk Havalimanı'na iniş yaptı. İsrail medyası, olayın "kaçırılma" değil, pilotlar arasında yaşanan "kavgadan" kaynaklandığını aktardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı