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Dubai-Tel Aviv seferini yapan ve "kaçırılma" kodu veren yolcu uçağı, Suudi Arabistan’ın Tabuk Havalimanı’na iniş yaptı. İsrail medyası, olayın "kaçırılma" değil, pilotlar arasında yaşanan "kavgadan" kaynaklandığını aktardı.

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Dubai-Tel Aviv seferini yapan ve "kaçırılma" kodu veren yolcu uçağı, Suudi Arabistan’ın Tabuk Havalimanı’na iniş yaptı.

Dubai-Tel Aviv seferini yapan ve "kaçırılma" kodu veren yolcu uçağı, Suudi Arabistan'ın Tabuk Havalimanı'na iniş yaptı. İsrail medyası, olayın "kaçırılma" değil, pilotlar arasında yaşanan "kavgadan" kaynaklandığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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