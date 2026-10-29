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DSÖ, Yemen'de geçen aydan bu yana can kaybının bin 677'ye yükseldiğini bildirdi

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DSÖ, Yemen'de geçen aydan bu yana çatışmalarda can kaybının bin 677'ye, yaralı sayısının 7 bin 395'e yükseldiğini bildirdi. Örgüt, en ölümcül çatışmaların Marib, Taiz ve Lhaij kentlerinde yaşandığını, çatışmalar nedeniyle 276 bin 301 kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de devam eden çatışmalarda geçtiğimiz aydan bu yana can kaybının bin 677'ye, yaralı sayısının 7 bin 395'e yükseldiğini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti arasındaki çatışmalar sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), can kaybının her geçen gün arttığı Yemen'de geçtiğimiz aydan bu yana can kaybının bin 677'ye, yaralı sayısının 7 bin 395'e yükseldiğini bildirdi. DSÖ, savaşın en "ölümcül" çatışmalarının Marib, Taiz ve Lhaij kentlerinde yaşandığını aktararak, çatışmalar nedeniyle 276 bin 301 kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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