Haberler

Dronu görünce emniyet kemerini taktılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de polis ekiplerince yapılan dron destekli trafik denetiminde, dronu gören bazı sürücüler emniyet kemerini taktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde gerçekleştirdikleri uygulamada dron destekli denetimle sürücüleri mercek altına aldı. Özellikle emniyet kemeri kullanımı ve seyir halinde cep telefonu ile konuşma ihlallerine odaklanan ekipler, havadan yapılan kontrollerle kural ihlallerini tek tek tespit etti. Dronu fark eden bazı sürücülerin emniyet kemerini apar topar taktığı, bazılarının ise cep telefonunu bıraktığı gözlendi. Kurallara uymadığı belirlenen sürücüler hakkında idari işlem başlatılırken, ekiplerin dron destekli denetimlerinin aralıksız süreceği bildirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

