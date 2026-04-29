Dronu görünce emniyet kemerini taktılar

Kırşehir'de polis ekiplerince yapılan dron destekli trafik denetiminde, dronu gören bazı sürücüler emniyet kemerini taktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde gerçekleştirdikleri uygulamada dron destekli denetimle sürücüleri mercek altına aldı. Özellikle emniyet kemeri kullanımı ve seyir halinde cep telefonu ile konuşma ihlallerine odaklanan ekipler, havadan yapılan kontrollerle kural ihlallerini tek tek tespit etti. Dronu fark eden bazı sürücülerin emniyet kemerini apar topar taktığı, bazılarının ise cep telefonunu bıraktığı gözlendi. Kurallara uymadığı belirlenen sürücüler hakkında idari işlem başlatılırken, ekiplerin dron destekli denetimlerinin aralıksız süreceği bildirildi. - KIRŞEHİR

