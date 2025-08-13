Drift Yapan Sürücüye 83 Bin Lira Ceza

Drift Yapan Sürücüye 83 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde drift yapan ve sürücü belgesi olmayan bir kişiye 83 bin 746 lira idari ceza uygulandı. Trafik denetimleri sırasında yakalanan sürücünün aracı çekici ile kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde drift yaptığı ve sürücü belgesi olmadığı tespit edilen kişiye 83 bin 746 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Yahya Kaptan Mahallesi İshak Paşa Caddesi üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler esnasında bir otomobilin drift yaptığını fark eden ekipler aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde, sürücünün aynı zamanda ehliyetinin de olmadığı belirlendi. Sürücüye toplamda 83 bin 746 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Çekici marifetiyle bulunduğu yerden alınan otomobil ise sahibine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kadıköy'de tarihi gece! Tribünlerden dünya rekoru

Fenerbahçe taraftarı dünya rekoru kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

Yeni makam aracını "Hizmet" diye paylaşan belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.