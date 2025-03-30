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Drift Yapan Sürücüye 52 Bin TL Ceza ve 2 Ay Ehliyet Süresi

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde drift atarak trafikte tehlike yaratan bir sürücüye 52 bin 368 TL para cezası ve 60 gün ehliyetine el konuldu. Araç da trafikten men edildi.

- Drift pahalıya patladı: 52 bin TL cezanın yanında 2 ay boyunca ehliyetinden oldu

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye hem 52 bin 368 TL para cezası uygulandı hem ehliyetine 60 gün el konuldu hem de aracı trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sanayi Sitesi içerisinde güvenlik kameralarından bir sürücünün aracıyla drift attığını tespit etti. Çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ilgili kanun çerçevesinde 52 bin 368 lira para cezası uygulanarak, ehliyetine 60 gün süreye el konuldu.

Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARZU KÜBRA DOĞAN - 3.Sayfa
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