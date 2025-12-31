Haberler

Attığı drift sosyal medyaya düştü 46 bin TL ceza yedi

Attığı drift sosyal medyaya düştü 46 bin TL ceza yedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de sosyal medyada drift yaparken görüntülenen sürücü A.A., trafik güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle 46 bin 392 TL para cezası aldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de trafik güvenliğini tehlikeye atarak drift yapan sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden tespit edilmesi üzerine 46 bin 392 TL para cezası uygulandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde drift yapan A.A.'yı takibe aldı. Yapılan inceleme ve takip sonucunda araç sürücüsü kısa sürede belirlendi. Trafik kurallarını ihlal ederek hem kendi canını hem de vatandaşların güvenliğini tehlikeye attığı tespit edilen sürücüye, ilgili mevzuat kapsamında 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi.

Emniyet yetkilileri, Kırşehir genelinde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetim ve takiplerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! 25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde

Fenerbahçelileri havalara uçuran haber
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi