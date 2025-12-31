Attığı drift sosyal medyaya düştü 46 bin TL ceza yedi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de trafik güvenliğini tehlikeye atarak drift yapan sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden tespit edilmesi üzerine 46 bin 392 TL para cezası uygulandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde drift yapan A.A.'yı takibe aldı. Yapılan inceleme ve takip sonucunda araç sürücüsü kısa sürede belirlendi. Trafik kurallarını ihlal ederek hem kendi canını hem de vatandaşların güvenliğini tehlikeye attığı tespit edilen sürücüye, ilgili mevzuat kapsamında 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi.

Emniyet yetkilileri, Kırşehir genelinde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetim ve takiplerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - KIRŞEHİR