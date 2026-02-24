Haberler

Sakarya'da drift atan iki sürücüye toplam 116 bin 434 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Sakarya'nın Erenler ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan iki sürücüye toplam 116 bin 434 TL idari para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Modern Sanayi Sitesi'nde araçlarıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüye toplam 116 bin 434 TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesi Modern Sanayi bölgesinde araçların drift yaptığına dair ihbarlar ve görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışma neticesinde, olayın 28 Ocak 2026 günü saat 00.30 sıralarında meydana geldiği belirlendi. Trafik ekiplerince yapılan incelemelerde, drift atan araçların 34 BTY plakalı otomobil ile 34 LTL plakalı otomobil olduğu, sürücülerinin ise A.P. ve O.İ. olduğu tespit edildi. Şahıslar emniyet güçlerince yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği; herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi veya başka yöntemlerle ani olarak yönünün değiştirilmesi maddesinden her iki sürücüye toplamda 116 bin 434 TL idari para cezası kesildi. Cezai işlemin yanı sıra, her iki sürücünün de sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar hakkında da gerekli yasal prosedürler uygulandı. - SAKARYA

