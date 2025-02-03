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Drift Yapan Ehliyetsiz Sürücüye 84 Bin TL Ceza

Drift Yapan Ehliyetsiz Sürücüye 84 Bin TL Ceza
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Tekirdağ Şarköy'de drift yapan ehliyetsiz sürücüye 84 bin 739 TL ceza kesildi ve aracı trafikten men edildi. Sürücü K.R.P. olarak belirlendi.

Tekirdağ Şarköy'de drift yapan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye 84 bin 739 TL ceza uygulanarak aracı trafikten men edildi.

Tekirdağ Şarköy ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesinde bir aracın drift atması üzerine, polis ekipleri harekete geçerek aracın sürücüsünün K.R.P. olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Şahsa, Karayolları Trafik Kanunu'na göre ehliyetsiz araç kullanma, drift yapma ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme maddelerinden dolayı 84 bin 739 TL idari para cezası uygulandı. Araç trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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