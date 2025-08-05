Drift Atan Sürücü Derenin Kenarına Uçtu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde drift yaparken dereye uçan sürücü, itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücü, ifadesinin alınması için polis karakoluna götürüldü.
Hatay'da drift atarken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen otomobil, bir süre sonra dereye uçtu.
Gece saatlerinde Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde otomobiliyle drift atan sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, Skoda marka 35 BDB 014 plakalı otomobiliyle kısa bir süre sonra dereye uçtu. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu sürücü ifadesinin alınması için polis karakoluna götürüldü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa