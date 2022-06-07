Dosta güven düşmana korku: SOLOTÜRK'ten muhteşem prova - Haberler

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Dosta güven düşmana korku: SOLOTÜRK'ten muhteşem prova

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Kiraz Festivali'nde yapacağı gösteri öncesinde yaptığı prova uçuşları ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Kiraz Festivali'nde yapacağı gösteri öncesinde yaptığı prova uçuşları ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kiraz Festivali'nde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, yapacağı gösteri uçuşu öncesinde prova uçuşu yaptı. Şehrin kıyı kesimleri ve Rumeli İskelesi üzerinde uçuş yapan Pilot Binbaşı Emre Mert ve Pilot Binbaşı Murat Bakırcı yaptıkları akrobatik hareketler ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Vatandaşların büyük ilgiyle izlediği gösterilerde 'SOLOTÜRK kalkışı' ve 'SOLOTÜRK tonosu' gibi hareketlerin yanı sıra uçağın hızının en az seviyeye düşürülerek gerçekleştirilen ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan 'saygı uçuşu' hareketini de gerçekleştiren pilotlar izleyenlerden tam not aldı.

(Halil Dağ - Tunay Özdemir/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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