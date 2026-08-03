Haberler

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1024 Hap Ele Geçirildi

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1024 Hap Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 5 ayrı ikamette yapılan aramalarda binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 5 ayrı ikamette yapılan aramalarda binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüphelinin ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; bin 24 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den muhalefete 'çerçeve yasa' bilgilendirmesi

AK Parti harekete geçti! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı

Son halini görenler tanımakta zorlandı
İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Doğruysa vahim! Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Özge Özpirinçci ilk kez konuştu! Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı

Özge Özpirinçci ilk kez konuştu! Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı
Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Son günlerin en tartışmalı grubu Türkiye'yi terk ediyor
Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru

Baba ve oğluna kurşun yağmuru! İkiside kurtarılamadı

Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı

Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! Kız arkadaşına kabusu yaşattı
Milyoner'de ekran başındakileri ters köşe yapan soru

Herkesi ters köşe yapan soru