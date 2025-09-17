Döşemealtı'nda Kaçak Alkol Operasyonu: 500 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda bir şahsın aracında 500 litre etil alkol ve 100 miligram viski kiti ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Döşemealtı ilçesinde kaçak alkol operasyonu gerçekleştirildi.

Kaçak alkol ile mücadele çerçevesinde (M.Y.) isimli şahsın aracında Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada 500 litre etil alkol ve 100 miligram viski kiti ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA