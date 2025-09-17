Haberler

Döşemealtı'nda Kaçak Alkol Operasyonu: 500 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Döşemealtı'nda Kaçak Alkol Operasyonu: 500 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı'nda düzenledikleri operasyonda bir şahsın aracında 500 litre etil alkol ve 100 miligram viski kiti ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda bir şahsın aracında 500 litre etil alkol ve 100 miligram viski kiti ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Döşemealtı ilçesinde kaçak alkol operasyonu gerçekleştirildi.

Kaçak alkol ile mücadele çerçevesinde (M.Y.) isimli şahsın aracında Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada 500 litre etil alkol ve 100 miligram viski kiti ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul trafiğinde yeni uygulama! Tüm araçların radyolarında bu anons duyulacak

Trafikte yeni dönem! Tüm radyolarda müzik duracak, bu anons duyulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vahşetin nedeni korkunç! 'Evi cinler sardı' deyip 5 yaşındaki oğlunu katletmiş

Nedeni korkunç! Anne 5 yaşındaki oğlunun boğazını bu yüzden kesmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.