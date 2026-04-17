Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yangın güvenliği eğitimi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nde, personelin acil durumlara hazırlıklı olması amacıyla yangın güvenliği eğitimi düzenlendi. Eğitim, Dörtyol İtfaiyesi ekipleri tarafından verildi.

Program kapsamında hastane personeline; yanma ve yangın türleri, yangına ilk müdahale yöntemleri, yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı ve acil durumlarda alınması gereken önlemler hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Teorik eğitimin ardından gerçekleştirilen uygulamalı tatbikatta, personel yangın söndürme cihazlarını kullanarak müdahale pratiği yaptı. Böylece edinilen bilgilerin sahada uygulanması sağlandı.

Yetkililer, düzenlenen eğitimle birlikte hastane personelinin olası yangın ve acil durumlara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı hale gelmesinin hedeflendiğini belirtti. - HATAY

