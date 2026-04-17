Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yangın güvenliği eğitimi

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde, personelin acil durumlara hazırlıklı olması amacıyla yangın güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde yangın türleri, ilk müdahale yöntemleri ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında bilgiler aktarıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nde, personelin acil durumlara hazırlıklı olması amacıyla yangın güvenliği eğitimi düzenlendi. Eğitim, Dörtyol İtfaiyesi ekipleri tarafından verildi.

Program kapsamında hastane personeline; yanma ve yangın türleri, yangına ilk müdahale yöntemleri, yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı ve acil durumlarda alınması gereken önlemler hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Teorik eğitimin ardından gerçekleştirilen uygulamalı tatbikatta, personel yangın söndürme cihazlarını kullanarak müdahale pratiği yaptı. Böylece edinilen bilgilerin sahada uygulanması sağlandı.

Yetkililer, düzenlenen eğitimle birlikte hastane personelinin olası yangın ve acil durumlara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı hale gelmesinin hedeflendiğini belirtti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var
İslam Memiş, varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi

Varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi
Antalya Diplomasi Forumu'na Şara'nın mesajı damga vurdu: Toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı

Antalya Diplomasi Forumu'na Şara'nın sözleri damga vurdu

Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu

Ani ölümü şüpheli bulundu

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var
Diziler sil baştan değişiyor

Diziler sil baştan değişiyor
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak

Saldırılar sonrası bakanlıktan yeni adım: Aileler de sorumlu olacak