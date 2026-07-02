Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 50 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 50 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, Dörtyol Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile Motosikletli Yunus Timleri tarafından saha çalışması gerçekleştirildi.
Çalışmalarda, Y.Ç. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 50 gram sentetik kannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY