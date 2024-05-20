Dörtyol'da trafik kazası: Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından kurtarılan sürücü, hızla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise güvenlik önlemleri alarak bölgeyi emniyete aldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Dörtyol İlçesi Numune Evler Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü kurtardı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgeyi emniyete aldı. - HATAY