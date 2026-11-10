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Dörtyol'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın kontrol altına alındı

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Dörtyol'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın kontrol altına alındı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın Dörtyol-Payas istikametindeki Çağlalık mevkisinde çıktı; araçta hasar oluştu ve bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Dörtyol-Payas istikametindeki Çağlalık mevkisinde minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapılırken gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.

Yangında araçta hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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