Dörtyol'da otomobil yangını
Hatay'da park halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobilde hasar oluştu.
Yangın; Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Yangın, çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınırken, olayın ardından araçta soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında otomobilde hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı