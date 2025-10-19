Dörtyol'da Aranan İki Şahıs Yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, işledikleri suçlar nedeniyle adli makamlarca verilen hapis cezası ile aranan iki kişi yakalandı. K.Ç. ve G.B. adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Dörtyol İlçesinde 8 ayrı suçtan 15 yıl 10 ay 4 gün hapis cezası ile aranan K.Ç. ve vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan G.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa