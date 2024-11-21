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Dörtyol'da Apartman Dairesinde Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen karı ve koca hastanede tedavi altında. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Apartman dairesinde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen karı ve koca hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4. katındaki daire bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredeki vatandaşlar, evde yaşayan Hasan A. ve eşi Gülsüm A.'yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çift hastaneye kaldırıldı. Alevlere teslim olan dairedeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evin alevlere teslim olduğu anlarsa anbean kameraya yansıdı.

Dörtyol'da Apartman Dairesinde Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESMA KURAL - 3.Sayfa
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