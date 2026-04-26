Hatay'da Apartman Dairesinde Çıkan Yangın Hızlı Müdahaleyle Söndürüldü
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 3 katlı bir apartmanın dairesinde çıkan yangın, diğer evlere sıçramadan ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, dairede hasar meydana geldi.
Yangın; Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesinde bulunan 3 katlı apartmanda çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde binaya sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alınırken olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Yangının ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yangında apartman dairesi hasar gördü. - HATAY
