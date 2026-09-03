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Amasya'da Tır Dorsesi Yola Düştü

Amasya'da Tır Dorsesi Yola Düştü
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Amasya’da seyir halindeki tırın dorsesi koparak yere düştü.

Amasya'da seyir halindeki tırın dorsesi koparak yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Suluova kavşağında seyir halinde olan Özcan Duru yönetimindeki 54 BS 834 plakalı tırın dorse kısmı bir anda koparak yere düştü. Sürücü ve yanındaki adam neye uğradıklarını şaşırdı.

Dorse olay yerine gelen vinç yardımıyla çekildi. Şans eseri kazaya yol açmayan o anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tırın kavşakta yeni kalkış yaptığı esnada dorsenin koptuğunu anlatan vatandaşlardan Okan Topsakal, "Dorse bir anda tırdan ayrılarak yolun ortasında kaldı. Polisi arayıp dorumu bildirdik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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