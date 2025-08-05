Domuz Sürüsüne Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Domuz Sürüsüne Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde, domuz sürüsüne çarpan motosiklet sürücüsü Tuncay Tireli, kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde domuz sürüsüne çarpan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti.

Dün gece saat 23.30 sıralarında Göllüce Mahallesi'nde meydan gelen kazada, Tuncay Tireli (54) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet domuz sürüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Tireli, asfalt zemine savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge gelen jandarma ekipleri yolun güvenliğini sağlarken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 çocuk babası Tuncay Tireli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tireli'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu

Demet Özdemir'in cesur elbisesi geceye damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktoru kedi tüyü mü öldürdü? Uzmanı son noktayı koydu

Doktor kedi yüzünden mi öldü? Uzmanı son noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.