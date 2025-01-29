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Domuz Avında Kazara Arkadaşını Vuran Genç Gözaltına Alındı

Domuz Avında Kazara Arkadaşını Vuran Genç Gözaltına Alındı
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde domuz avına çıkan S.S., yanlışlıkla arkadaşı Davut Tanrıöven'i vurdu. Olayda Tanrıöven hayatını kaybederken, S.S. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde birlikte domuz avına gittiği arkadaşını yanlışlıkla vurarak öldüren şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç ilçesine bağlı Gökçukur Mahallesi Dedecivarı mevkiinde akşam saatlerinde domuz avına çıkan S.S. (20), önünde ilerleyen arkadaşı Davut Tanrıöven'i (29) kazara silahla belinden vurdu. Madende çalıştığı öğrenilen Davut Tanrıöven olay yerinde hayatını kaybederken, S.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Davut Tanrıöven'in 10 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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