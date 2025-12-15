Haberler

Erzincan'da domuzun saldırısına uğrayan avcı öldü
Erzincan'ın Kemah ilçesinde domuz avı sırasında saldırıya uğrayan Hüseyin Buyuklu, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde domuz avı sırasında saldırıya uğrayan Trabzonlu avcı Hüseyin Buyuklu hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kemah ilçesinde domuz avı sırasında yaşanan talihsiz olayda bir avcı hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Trabzon'dan Erzincan'a domuz avı için gelen Hüseyin Buyuklu (54), Kemah'a bağlı Gülbahçe köyü kırsalında av yaptığı esnada bir domuzun saldırısına uğradı.

Olayın ardından çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüseyin Buyuklu, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan olayla ilgili Kemah İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeni yapılacak detaylı araştırmanın ardından netlik kazanacak. - ERZİNCAN

Haberler.com
