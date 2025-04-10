Gece kulübü faciasında ölü sayısı 218'e yükseldi

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da salı günü Jet Set adlı gece kulübünün çatısının çökmesinin ardından enkaz altındakileri arama çalışmaları devam ediyor.

YARALI SAYISI 500 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, enkazda 34 kişinin daha cansız bedeninin bulunması ile hayatını kaybedenlerin sayısının 218'e yükseldiği belirtildi. Olayda yaralanan sayısının 500 olduğu açıklanmıştı.

EKİPLER 2 GÜN BOYUNCA TÜM GÜN ÇALIŞTI

İsrail ve Porto Riko'dan gelen ekiplerin de aralarında bulunduğu en az 300 personelin çelik ve levha parçalarından oluşan enkaz yığınlarını kaldırmak için 2 gün boyunca tüm gün çalıştığı ifade edildi.

"ENKAZ ALTINDA KALANLAR İÇİN UMUTLAR TÜKENDİ"

Santo Domingo itfaiye teşkilatı başkanı Jose Luis Frometa Herasme yaptığı açıklamada, enkaz altında kalanların artık hayatta olmadığına inanıldığını ve ekiplerin cansız bedenleri bulmaya odaklanacaklarını söyledi.

İÇERİDE 1000 KİŞİNİN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Yerel medya tarafından yapılan açıklamada facianın yaşandığı sırada bin 700 kişilik kapasitesi bulunan kulüpte 500 ila bin kişi olduğu ifade edildi.