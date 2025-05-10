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Domaniç'te Yangın: 100 Tavuk Telef Oldu

Domaniç'te Yangın: 100 Tavuk Telef Oldu
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Domaniç ilçesinde bir barakada çıkan yangında yaklaşık 100 tavuk telef oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, 4 baraka kullanılamaz hale geldi.

Domaniç ilçesinde bir barakada çıkan yangında yaklaşık 100 tavuk telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi Bıçkı yolunda öğlen saatlerinde İlhan Türk'e ait bir barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Diğer barakalara da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 4 baraka kullanılamaz hale gelirken, barakalarda bulunan yaklaşık 100 tavuk telef oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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