Domaniç'te Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehditleri bulunmuyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Sarıot köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Sarıot istikametinden Domaniç yönüne seyreden Y.B. yönetimindeki 16 BUF 535 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Y.B., araçta yolcu olarak bulunan S.E. ve F.U. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
