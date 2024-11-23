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Domaniç-İnegöl Dağ Yolu Kar Yağışı Nedeniyle Kapatıldı

Domaniç-İnegöl Dağ Yolu Kar Yağışı Nedeniyle Kapatıldı
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Kütahya'nın Domaniç-İnegöl dağ yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır vasıta araçların ve yaz lastiği ile seyreden sürücülerin geçişine kapatıldı. Jandarma ekipleri, kış lastiği bulunmayan ve zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya'nın Domaniç- İnegöl dağ yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır vasıta araçların ve yaz lastiği ile seyreden sürücülerin geçişine kapatıldı.

Domaniç ve Tahta Köprü mevkilerinde görev yapan jandarma ekipleri, kış lastiği bulunmayan ve zincirsiz araçların yanı sıra ağır vasıta araçların geçişine izin vermiyor. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, bölgede görüş mesafesini düşürürken, trafikte aksamalara neden oldu. Karayolları ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü yolda, kurallara uymayan sürücüler nedeniyle zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor. Buna rağmen trafik akışı, kontrollü bir şekilde çift yönlü olarak sağlanıyor.

Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve araçlarını kış şartlarına uygun şekilde hazırlamaları yönünde uyarılarda bulundu. Domaniçli çocuklar karın tadını kartopu oynayarak çıkardı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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