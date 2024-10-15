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Dolmuşta tacize uğrayan genç kız, o anları kayda aldı

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Ankara'da dolmuşta seyahat eden 17 yaşındaki bir genç kız, yanında oturan kişi tarafından tacize uğradığını iddia etti. Olayın yaşandığı anları, cep telefonuna kaydeden genç kız, görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Ankara'da bir genç kız, Elvankent - Emirler hattında faaliyet gösteren dolmuşta yanındaki kişi tarafından tacize uğradı. İddiaya göre 17 yaşındaki genç kız, henüz ismi bilinmeyen şahıs tarafından elle taciz edildi. O anları kayda alan mağdur, tacizci şahsa bağırarak kendinden uzaklaştırdı. Genç kız, videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak şahsın bulunması için yardım istedi.

Dolmuşta tacize uğrayan genç kız, o anları kayda aldı
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Sosyal Medya Güvenlik 3-sayfa Ankara Hukuk Yaşam Medya

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Yorumlar (2)

Wingchun07 null:

cezalar ağır olmalı bu sapıklara, akp adalet bırakmadı

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Savas Ozturk:

Ohoo böylesi çok dışarda Türkiye’de normal böyle şeyler

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