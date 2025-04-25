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Dolmabahçe Tüneli'nde Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Dolmabahçe Tüneli'nde Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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İstanbul Dolmabahçe Tüneli'nde meydana gelen motosiklet kazasında, 21 yaşındaki sürücü Samet Sözkesen ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Dolmabahçe Tüneli'nde iki araca çarpan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Şişli'de bulunan Dolmabahçe meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, tünel içinde süratli şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü, araçların arasından geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 KK 1312 plakalı Audi marka bir araca çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosiklet, 34 DGC 235 plakalı bir araca daha çarparak durmuştu.

Motosikletli hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. 21 yaşındaki Samet Sözkesen isimli motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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