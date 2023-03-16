Dolandırıldım dedi, kendisini köprüden atmaya çalıştı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Fevkani köprü üstünde dolandırıldığı iddia eden Z.K(34)isimli genç, köprüden kendisini atmaya çalıştı.

Edinilen bileğiyle göre olay akşam saatlerinde Fevkani köprüsü üstünde meydana geldi. İddiaya göre, Z.Kisimli genç, dolandırıldığını iddiaya ederek, köprüden kendisini atmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar hemen durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Z.Kisimli genci ikna ederek, köprüden aldı. Ardından polis ekipleri, Z.K isimli genci sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan genc, sağlık kontrolü için Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.