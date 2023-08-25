Dolandırılan Kişilere Tekerlekli Sandalye Uzlaşması

ESKİŞEHİR'de dolandırılıp tehdit edildiklerini öne sürerek şikayetçi olan kişiler, uzlaştırma bürosunda 2 şüphelinin ihtiyaç sahibi 2 kişiye tekerlekli sandalye alması şartıyla uzlaştı. Alınan tekerlekli sandalyeler Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi'nde ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

'Tehdit' ve 'basit dolandırıcılık' suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan 2 şüpheli, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nda mağdurlarla bir araya geldi. Uzlaştırıcı Muharrem Akaydın'ın girişimleri ile mağdurlar, engellilere tekerlekli sandalye almaları şartıyla uzlaşma sağlayacaklarını belirtti. 2 şüpheli uzlaşma şartını kabul edip, 1'i akülü 2 tekerlekli sandalye aldı. Tekerlekli sandalyeler, Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi'nde ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. 2 şüpheli hakkında da dava açılmadı.

'BU FARKINDALIĞI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, toplumdaki sosyal sorumluluk bilincinin artırılması amacıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu olarak çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Uzlaştırma Büromuz aracılığıyla başlattığımız çalışmalarımız netice vermeye başladı. Büromuzda müştekilerimizin de katkısıyla sağlanan uzlaşmalar kapsamında engelli kardeşlerimize sandalye temin edilmiş oldu. Önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz uygulamalarla başlatılan bu farkındalığı güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Tekerlekli sandalyelerini teslim alan engelli bireyler de çok mutlu olduklarını belirtip, bu tür uzlaşmaların sosyal sorumluluk kapsamında sürmesi diledi.