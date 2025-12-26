Muş'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Taşoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda icra edilen devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurulan ve kimlik kontrolü yapılan S.K. isimli şahsın, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masasının kararıyla "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, kredi, sigorta kurumlarının çalışanı olarak tanıtması ya da bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" (TCK 158/1) suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ