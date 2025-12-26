Haberler

Muş'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Muş'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan S.K. isimli şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi. Ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Taşoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda icra edilen devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurulan ve kimlik kontrolü yapılan S.K. isimli şahsın, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masasının kararıyla "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, kredi, sigorta kurumlarının çalışanı olarak tanıtması ya da bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" (TCK 158/1) suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim

Bahis oynadığı belirlenen Süper Lig hakeminden açıklama var
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti

Akılalmaz olay! Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı