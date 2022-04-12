Dolandırıcılık suçundan aranan Suriye uyruklu şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te dolandırıcılık suçundan aranan Suriye uyruklu şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
SİİRT (İHA) - Siirt'te dolandırıcılık suçundan aranan Suriye uyruklu şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğince, kent merkezi Musa Atik Caddesi üzerinde durdurulan Suriye uyruklu T.E.S. isimli şahsın, Çivril Sulh Ceza Hakimliğince dolandırıcılık suçundan arandığı öğrenilmesi üzerine gözaltına alarak yasal işlemlerin yapılabilmesi için aranan şahıslar büro amirliğine teslim edildiği belirtildi. - SİİRT
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