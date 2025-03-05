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Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs, Bandırma'da Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs, Bandırma'da Yakalandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan bir kişi, Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, dolandırıcılık suçundan, hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 4 Mart 2025 günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Balıkesir Adli Makamları tarafından hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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