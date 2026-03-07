Haberler

Dolandırıcılık suçundan aranan 2 kişi kumar oynarken yakalandı

Kocaeli'de kumar denetiminde yapılan kontrollerde 7 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek tebligatları yapıldı, dolandırıcılık suçundan aranan 2 şüpheli ise yakalandı. Ayrıca kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 TL para cezası kesildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 Mart'ta il genelinde kumar, tombala, oyun makineleri ve çevrimiçi yasadışı bahis uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 245 işletme ile 2 bin 416 kişi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 7 kişinin yoklama kaçağı olduğu belirlenirken, şahıslara gerekli tebligat yapıldı. Ayrıca dolandırıcılık suçundan aranan 2 kişi yakalandı. Uygulamada kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçundan 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Denetimlerde 2 bin 800 lira kumar parası ile 14 tombala pulu ve 90 tombala kartına el konuldu. Kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye toplam 81 bin 228 lira idari para cezası uygulandı. - KOCAELİ

