Haberler

Dolandırıcılık suçundan 17 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 17 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık suçundan 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan D.Y. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. isimli şahıs yakalandı. Jandarma ekiplerince yapılan titiz takip, analiz ve saha çalışmaları neticesinde yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı

Türkiye'deki ABD büyükelçiliği ile ilgili ilginç karar
İşte Epstein'ın ölü bulunduğu hapishane hücresi

Adalet Bakanlığı yayınladı! Epstein bu hapishanede ölü bulundu
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı

Türkiye'nin en zengin kadını da ona hayran