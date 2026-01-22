Bursa'da 13 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Niyazi G. jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı.
İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri, hakkında 'kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapma' suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan Niyazi G.'yi (59) yakaladı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa