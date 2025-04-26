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Dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan ve 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.G. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde dolandırıcılık suçundan 10 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.G. isimli şüpheli Efeler ilçesi Armutlu Mahallesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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