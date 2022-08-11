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Dolandırıcılık operasyonunda 48 milyon sterlin değerinde çalıntı tablo bulundu

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Dolandırıcılık operasyonunda 48 milyon sterlin değerinde çalıntı tablo bulundu

Brezilya polisi dolandırıcılara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ünlü bir ressama ait 48 milyon sterlin değerindeki çalıntı tablo buldu.

Brezilya polisi dolandırıcılara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ünlü bir ressama ait 48 milyon sterlin değerindeki çalıntı tablo buldu.

Brezilya polisi, Rio de Janeiro'nun Copacabana semtinde yaşlı bir kadını dolandıran çete üyelerinin evine operasyon gerçekleştirdi. Evde yapılan aramada 16 çalıntı tablo bulundu. Tablolardan birinin, ülkenin en ünlü ressamlarından biri olan Tarsila do Amaral'a ait "Sol Poente" adlı yağlı boya tablosu olduğu, sanat eserinin 48 milyon sterlin değerinde olduğu belirtildi. Polisten yapılan açıklamada, çete üyelerinin ölen eşi sanat koleksiyoncusu olan 82 yaşındaki dul bir kadının evindeki eserleri çaldığı aktarıldı. Yaşlı kadının kızının da dolandırıcılar arasında yer aldığı, en az 4 kişinin tutuklandığı ifade edildi. - BRASILIA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Brezilya Sterlin Rio 3. Sayfa Haberler

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