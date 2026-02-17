Haberler

Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu
Güncelleme:
Kayseri'de arkadaşının ısrarıyla bankada hesap açtıran şahsın başına gelmeyen kalmadı. Dolandırıcılıkla suçlanan şahıs, 4 yıl hapis ve 22 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Arkadaşının ısrarı ile bir bankada hesap açtırdığını belirten sanık; dolandırıcılık iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl hapis ve 22 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

ARKADAŞININ ISRARIYLA BANKA HESABI AÇMIŞ

Kayseri'de A.N. isimli şahsı telefonda dolandırdığı iddiasıyla yargılanan M.K.; Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Bir başka suçtan Konya'da tutuklu bulunan M.K. duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

H.Ü. isimli arkadaşının banka hesabını kiraya verebileceğini söylediğini, bunun üzerine hesap açtığını ancak bu hesaptan hiç para çekmediğini belirten M.K. savunmasında; "İfadeye çağrıldığımda 90 kadar mağdurun olduğunu öğrendim. Hesaplar bana ait olsa da para girişleri hakkında bilgim yok. Suçsuzum ama suçsuzluğumu anlatamıyorum" dedi.

DOLANDIRICILIKTAN 4 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

M.K.; kendisine hesap açtıran H.Ü.'nün farklı gerekçelerle sık sık telefonunu kullandığını belirterek, kendisinin suçsuz olduğunu söyledi. M.K.; maddi durumu elvermediği için istemesine rağmen zarara uğrayanların zararını karşılayamadığını da sözlerine ekledi.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti M.K.'ye A.N.'nin zarar gördüğü olayla ilgili olarak 4 yıl hapis ve 22 bin lira adli para cezasına hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar

Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Babam bana 1995 de derdi ki arkadaş he arkadaş en iyi arkadaşın qk arkadaş kahvede oyun oynamaya yarar , başkada birşeye yaramaz , ne içmeye ne karıya gidilmez derdi , arkadaşla yolda bile yürünmez oğlum derdi 1996 da neredeyse hayatım bitecekti arkadaş davasına , dostlarınız olsun 3-4 tane gerisi en fazla geyik , olsada olur olmasada . Ben ucuz yırttım , darısı sizin başınıza .

Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Adamsın

Haber Yorumlarıdelikanlı genc:

Dost falan da hikayedir.. önemli olan ailen ve çocuklarındır..

Haber Yorumlarıorhan eren:

cok haklisin

Haber YorumlarıYargic:

Arkadaşına güvendiğin den değil, hesabı açma ve kiraya verme karşılığında aldığı para tatlı gelmistir ondan.

Haber YorumlarıMr Camel:

Yil olmuş 2026 ben babama güvenmiyorum adam arkadaşına güvenmiş akılsız başın cezasını kendi çeker geçmiş olsun

Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

