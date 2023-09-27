Doktordan narkozlu hastaya taciz: Önce göğüslerimi sıktı, sonra cinsel organıma dokundu

Ankara'da ameliyat olan genç bir kadın, operasyonun ardından narkoz etkisi altındayken doktoru tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Kadın, doktorun önce göğüslerini sıktığını ardından da cinsel organına dokunduğunu söylerken; doktor ise suçlamaları kabul etmedi.

Ankara'da kamu hastanesinde ameliyat olan 38 yaşında bir kadın, anestezi etkisi altındayken doktorun göğüslerine ve cinsel organına dokunarak kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Kadın mahkemeye gidip şikayetçi olurken, doktor ise suçlamaları reddetti.

GÖĞÜSLERİNE VE CİNSEL ORGANINA DOKUNMUŞ

Ankara'da köprücük kemiği kırılan 38 yaşındaki A.K., kentteki bir kamu hastanesinde ameliyat oldu. Kadın, operasyonun ardından anestezi etkisinden çıkması için bekletildiği odada doktorun tacizine uğradı. Doktorun önce göğüslerine sonra da cinsel organına dokunduğunu söyleyen kadın; bilincinin o anlarda açık olduğunu ama hareket edemediğini anlattı.

DOKTORDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Söz konusu durumun geçirdiği ameliyatla alakalı olmadığına kanaat getiren kadın, daha sonra savcılığa giderek doktordan şikayetçi oldu. Doktor ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Mağdur kadın ifadesinde doktorun göğüslerini sıktığını, ardından da çamaşırını sıyırarak cinsel organına dokunduğunu söyledi.