Karı-koca hayatını kaybetti, geriye 5 günlük bebekleri kaldı

Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolunun Akyazı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Düzce istikametine ilerleyen Selman Güngör yönetimindeki 81 DY 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelerindeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü Selman Güngör kaza yerinde yaşamını yitirirken, eşi Yonca Haymana Güngör ile 5 günlük bebekleri ağır yaralandı. Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında görev yapan Doktor Yonca Haymana Güngör de kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı. 5 günlük kız bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yonca Haymana Güngör'ün, İstanbul'da 5 gün önce doğum yaptığı ve eşiyle birlikte Düzce'deki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.