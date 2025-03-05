Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor

Kongrede konuşan Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
Kongre salonunda ilginç olay! Uyarıları dinlemeyince salondan kovuldu

Kongre tarihinde bir ilk! Hareketine devam edince salondan kovuldu
Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz

Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz
Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız

Trump'tan altın kart müjdesi: Bu parayı ödeyene vatandaşlık vereceğim

Karı-koca hayatını kaybetti, geriye 5 günlük bebekleri kaldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolunda otomobilin gişelerdeki beton bariyerlere çarptığı kazada Doktor Yonca Haymana Güngör ve eşi Selman Güngör yaşamını yitirdi, 5 günlük kız bebekleri de ağır yaralandı. Yonca Haymana Güngör'ün 5 gün önce İstanbul'da doğum yaptığı, eşi ve çocuğuyla birlikte Düzce'deki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolunun Akyazı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Düzce istikametine ilerleyen Selman Güngör yönetimindeki 81 DY 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelerindeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü Selman Güngör kaza yerinde yaşamını yitirirken, eşi Yonca Haymana Güngör ile 5 günlük bebekleri ağır yaralandı. Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında görev yapan Doktor Yonca Haymana Güngör de kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı. 5 günlük kız bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yonca Haymana Güngör'ün, İstanbul'da 5 gün önce doğum yaptığı ve eşiyle birlikte Düzce'deki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karı-koca hayatını kaybetti, geriye 5 günlük bebekleri kaldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
img

Trump, Yunanistan'da panik yarattı
img

Vadi hayranlarını yıkan sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor

Emeklilerin gözü kulağı zamda: 3 formül öne çıkıyor
Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular

Oruç tutmaları olay oldu
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo kırbaçlanacak mı?

Ronaldo kırbaçlanacak mı?
Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz

Muhabirden kendisine tepki gösteren Hülya Avşar'a bomba yanıt
PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına terör örgütünden en net yanıt geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.