Parkta voleybol oynayan gençler, iple boynundan asılı ceset buldu

Dün gece Yakutiye ilçesindeki Aziziye Millet Bahçesi'nde Atatürk Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrenci, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için millet bahçesinde buluştu. Pasta kesip kutlama yapan öğrenciler voleybol oynarken, top ağaçlık alana gitti.

CESETLE KARŞILAŞTILAR

Topu almaya giden öğrenci, iple boynundan asılı cesetle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan araştırmada cesedin Kemal D.'ye ait olduğunu belirledi. Kemal D'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"VOLEYBOL OYNARKEN GÖRDÜK"

Öğrencilerden Davut Tanas (22), "Arkadaşımızın doğum gününü kutlamak için toplanmıştık. Parkta voleybol oynarken bir kişinin ağaçta asılı olduğunu gördük. Hemen polise bilgi verdik" dedi.