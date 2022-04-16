Parkta voleybol oynayan gençler, iple boynundan asılı ceset buldu - Haberler

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Parkta voleybol oynayan gençler, iple boynundan asılı ceset buldu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzurum'da millet bahçesinde arkadaşlarının doğum gününü kutlayan üniversite öğrencileri, voleybol oynarken iple boynundan asılı cesetle karşılaştı. Polisin yaptığı incelemede, cesedin 60 yaşındaki Kemal D'ye ait olduğu belirlendi.

Dün gece Yakutiye ilçesindeki Aziziye Millet Bahçesi'nde Atatürk Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrenci, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için millet bahçesinde buluştu. Pasta kesip kutlama yapan öğrenciler voleybol oynarken, top ağaçlık alana gitti.

CESETLE KARŞILAŞTILAR

Topu almaya giden öğrenci, iple boynundan asılı cesetle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan araştırmada cesedin Kemal D.'ye ait olduğunu belirledi. Kemal D'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Parka doğum günü kutlayan gençler, ağaca asılı ceset buldu

"VOLEYBOL OYNARKEN GÖRDÜK"

Öğrencilerden Davut Tanas (22), "Arkadaşımızın doğum gününü kutlamak için toplanmıştık. Parkta voleybol oynarken bir kişinin ağaçta asılı olduğunu gördük. Hemen polise bilgi verdik" dedi.

Parkta voleybol oynayan gençler, iple boynundan asılı ceset buldu

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzurum, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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