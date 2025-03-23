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Doğubayazıt'ta Hurda Dükkanında Patlama: İş Yeri Sahibi Hayatını Kaybetti

Doğubayazıt'ta Hurda Dükkanında Patlama: İş Yeri Sahibi Hayatını Kaybetti
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir hurda dükkanında meydana gelen patlamada, iş yeri sahibi Hüseyin K. ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın nedeni araştırılıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir hurda dükkanında meydana gelen patlamada iş yeri sahibi hayatını kaybetti.

Olay, Doğubayazıt ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir hurda dükkanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama üzerine iş yerinde çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, ağır yaralanan iş yeri ortağı Hüseyin K.'yi ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hüseyin K. hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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