Doğu Perinçek, eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında ifade verdi

Doğu Perinçek, eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında ifade verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturması kapsamında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Perinçek, Silivri Adliyesi'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeden ayrıldı.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, adliyede 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alındı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Silivri Adliyesine gelen Perinçek, ifadesi alındıktan sonra adliyeden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı