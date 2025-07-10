Doğu Ekspresi'nde Güvenlik Kontrolü Yapıldı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birlikleri tarafından vatandaşların güvenle seyahati ve turizm faaliyetlerinin emniyetle sürdürülmesi maksadıyla Doğu Ekspresi yolcu treninde önleyici kolluk faaliyeti icra edildi.

Ankara- Kars güzergahında yolcu taşımacılığı yapan ve turizm açısından büyük ilgi toplayan Doğu Ekspresi yıl içerisinde binlerce vatandaşa hizmet veriliyor. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Aşkale-Horasan ilçeleri arasında Doğu Ekspresi her gün bu güzergahı kullanarak seferlerine devam ediyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birlikleri tarafından vatandaşlarımızın güvenle seyahati ve turizm faaliyetlerinin emniyetle sürdürülmesi maksadıyla Doğu Ekspresi yolcu treninde önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve refahı için icra edilen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM